Лучшие симуляторы выживания: подборка игр на ПК и консоли

Subnautica

The Long Dark

Еще один интересный пример не самого тривиального сеттинга. По части механик The Long Dark будет знакома каждому, кто играл хотя бы в одну игру жанра. Нужно добывать пищу и воду, следить за состоянием здоровья, охотиться за ресурсами, отбиваться от угроз… Есть только одно «но» — всем этим предстоит заниматься в замерзшей тундре, где голодные волки и вьюга представляют большую опасность, чем голод.

Sons of the Forest

The Forest, при всех своих недостатках, была весьма самобытной выживалкой, которая сочетала неглупые механики и действительно эффективные элементы хоррора. Продолжение в этом плане тоже не разочаровало. Sons of the Forest пока еще пребывает в раннем доступе Steam, однако игра уже собрала множество положительных отзывов от игроков и критиков. Новый остров, новая загадка, новые (и еще более отвратительные) монстры — но старые, по-прежнему острые ощущения от игры.