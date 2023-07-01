Лучшие симуляторы выживания: подборка игр на ПК и консоли

Симуляторы выживания последние несколько лет переживают ренессанс. Некогда вышедший из моды жанр получил второе дыхание благодаря множеству проектов, которые экспериментируют с механиками, сеттингом и другими идеями. Мы выбрали пять отличных игр про выживание для ПК и консолей.

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Subnautica

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Subnautica покорила тысячи геймеров, в том числе и тех, кто на дух не переносит всяческие выживалки. И во многом благодаря сеттингу: там, где прочие игры в жанре предлагают выживать в довольно стандартных условиях, Subnautica забрасывает игрока в огромный океан. Подводный мир полон завораживающих пейзажей, необычных существ и, конечно же, опасностей. И чтобы вернуться домой, игроку предстоит изучить его от кораллового мелководья до вулканических пещер, попутно построив собственную подводную базу.

Steam

The Long Dark

Еще один интересный пример не самого тривиального сеттинга. По части механик The Long Dark будет знакома каждому, кто играл хотя бы в одну игру жанра. Нужно добывать пищу и воду, следить за состоянием здоровья, охотиться за ресурсами, отбиваться от угроз… Есть только одно «но» — всем этим предстоит заниматься в замерзшей тундре, где голодные волки и вьюга представляют большую опасность, чем голод.

Steam

Sons of the Forest

The Forest, при всех своих недостатках, была весьма самобытной выживалкой, которая сочетала неглупые механики и действительно эффективные элементы хоррора. Продолжение в этом плане тоже не разочаровало. Sons of the Forest пока еще пребывает в раннем доступе Steam, однако игра уже собрала множество положительных отзывов от игроков и критиков. Новый остров, новая загадка, новые (и еще более отвратительные) монстры — но старые, по-прежнему острые ощущения от игры.

Steam

Grounded

Студия Obsidian Entertainment известна своими ролевыми играми, но в портфолио разработчиков есть и одна любопытная выживалка — Grounded. Если вы вдруг помните комедию «Дорогая, я уменьшил детей», то суть не придется долго объяснять. Группа детишек, уменьшенных до размеров букашек, пытается выжить в диких джунглях заднего двора, где маленькая лужайка ощущается громадным лесом. Но предупреждаем, что арахнофобам стоит держаться подальше — даже при условии, что игра позволяет отключить страшные модели пауков.

Steam

Raft

Наконец, Raft — вариант для любителей морских путешествий, сплавов и «Робинзона Крузо». Выживать в мире, затопленном после катаклизма, предстоит на крошечном плоте: сначала игроку только и остается, что подтягивать к себе всякий плавучий мусор и крафтить из него примитивные инструменты. Но постепенно скромный плот можно превратить в настоящий паром на солнечных батареях, научиться рыбачить, плавить металлы, ловить радиосигналы… Главное — грамотно распоряжаться ограниченными ресурсами.