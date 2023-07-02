Лучшие игры про средневековье: подборка топовых игр

Средневековье — один из самых разносторонних исторических сеттингов, и оно послужило основой для множества отличных игр. Если вас тянет на придворные интриги и рыцарскую романтику, то мы составили список из пяти отличных проектов про эпоху средневековья.

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Pentiment

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Сами разработчики подают Pentiment как «детективную ролевую игру», но это не совсем соответствует реальности. Она работает гораздо лучше, если воспринимать происходящее как интерактивную книгу, но это ни в коем случае не минус. Напротив, Pentiment рассказывает захватывающую, превосходно написанную историю о жизни средневековых крестьян, религии, смене поколений, смерти и многом другом. Если название «Имя розы» вам о чем-то говорит, то ни в коем случае не проходите мимо Pentiment. Трагедия немецкого художника Андреаса Малера оставляет долгое послевкусие.

Steam

Crusader Kings III

Crusader Kings III — прекрасная песочница для поклонников средневековой истории, придворных интриг, предательств и черного юмора. Предыдущие части знаменитой стратегической серии Paradox Interactive отталкивали многих игроков нагромождением плохо объясненных механик и интерфейсом, больше похожим на таблицы Microsoft Excel. Но третья игра гораздо более дружелюбна к новичкам, и при этом она практически не потеряла глубину предшественниц.

Steam

Mount and Blade II: Bannerlord

Но гранд-стратегии — развлечение далеко не для широкой публики. Некоторые игроки предпочитают путешествовать по миру лично, собирать армии, вершить судьбы государств прямо на поле боя и писать собственную историю. И именно для такой аудитории существует Mount and Blade: культовая средневековая RPG, которая сочетает масштабные сражения, обширную систему прокачки и элементы реализма. Да, порог вхождения тоже не самый низкий, но если вы втянетесь в игру, то оторваться от Bannerlord будет сложно.

Steam

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance — один из самых амбициозных проектов последних 10 лет. Ролевая игра от создателя оригинальной «Мафии» делает акцент на малый размах и реалистичность происходящего: игрок, будучи сыном деревенского кузнеца, пройдет долгий путь от безымянного простолюдина до известного рыцаря. Но предупреждаем — Kingdom Come не предлагает никаких поблажек. Если вы готовы к высокой сложности и не всегда интуитивным механикам, она подарит ни с чем не сравнимый опыт.

Steam

For Honor

Наконец, For Honor — крайне недооцененный проект Ubisoft, который потихоньку живет и развивается уже шесть лет. Многие игроки называют игру файтингом, и это недалеко от правды. For Honor посвящена массовым сражениям средневековых армий, но ядро игры составляют дуэли между отдельными персонажами — каждый из них проработан как полноценный боец со своими комбо, спец-атаками и другими нюансами. Причем выбрать можно из самых разных фракций: от европейских рыцарей до викингов, самураев и китайских воинов эпохи Троецарствия.