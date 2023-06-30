30-летнюю игру адаптировали на консоль 50-летней давности
Myst, культовая приключенческая игра в стиле Point-and-click, продолжает бросать вызов времени, поскольку она оказалась перенесена на не самую очевидную платформу: Atari 2600.
Доцент Винс Уивер из Университета штата Мэн взял на себя труд создать «демейк» Myst для 8-битной игровой системы. Демейки подразумевают адаптацию современных или классических игр для более старого, менее мощного оборудования.
Уивер изначально отнесся к этой идее как к небольшому эксперименту, но был воодушевлен положительными отзывами. Хотя графические ограничения Atari 2600 представляют собой проблему, Уивер стремится реализовать достаточное количество головоломок, чтобы сделать игру играбельной.
Текущая версия игры доступна для загрузки на сайте Уивера и может быть воспроизведена на эмуляторе или самой консоли Atari 2600.