30-летнюю игру адаптировали на консоль 50-летней давности

Myst, культовая приключенческая игра в стиле Point-and-click, продолжает бросать вызов времени, поскольку она оказалась перенесена на не самую очевидную платформу: Atari 2600.

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Доцент Винс Уивер из Университета штата Мэн взял на себя труд создать «демейк» Myst для 8-битной игровой системы. Демейки подразумевают адаптацию современных или классических игр для более старого, менее мощного оборудования.

Cyan / Vince Weaver

Cyan / Vince Weaver

Cyan / Vince Weaver

Уивер изначально отнесся к этой идее как к небольшому эксперименту, но был воодушевлен положительными отзывами. Хотя графические ограничения Atari 2600 представляют собой проблему, Уивер стремится реализовать достаточное количество головоломок, чтобы сделать игру играбельной.