У Dying Light 2 пройдет кроссовер с «Ходячими мертвецами»

У Dying Light 2 пройдёт кроссовер с «Ходячими мертвецами»
Авторы хоррора Dying Light 2: Stay Human анонсировали кроссовер с «Ходячими мертвецами», продемонстрировав тематическую обложку комикса.
Создатели пообещали поделиться деталями позже, но активные пользователи уже обнаружили их на сайте игры — в DL2 появится костюм Рика Граймса и оружие других известных персонажей «Ходячих». Среди последнего — катана Мишонн и бита Нигана.
Ещё, похоже, в игре можно будет найти комикс-обложки, а издательство Skybound, видимо выпустит одиночный номер-кроссовер с игрой.
Заодно в тех же файлах сайта обнаружили, что игру впереди ждёт коллаборация с Payday 2. Там тоже появится тематический прикид и предметы. Правда, точная дата релиза кроссоверов неизвестна.
Недавно для Dying Light 2 вышло обновление Good Night, Good Luck, которое улучшило паркур и сделало ночи в игре более опасными.