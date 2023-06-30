У Dying Light 2 пройдет кроссовер с «Ходячими мертвецами»

Авторы хоррора Dying Light 2: Stay Human анонсировали кроссовер с «Ходячими мертвецами», продемонстрировав тематическую обложку комикса.

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Создатели пообещали поделиться деталями позже, но активные пользователи уже обнаружили их на сайте игры — в DL2 появится костюм Рика Граймса и оружие других известных персонажей «Ходячих». Среди последнего — катана Мишонн и бита Нигана.

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Ещё, похоже, в игре можно будет найти комикс-обложки, а издательство Skybound, видимо выпустит одиночный номер-кроссовер с игрой.

Заодно в тех же файлах сайта обнаружили, что игру впереди ждёт коллаборация с Payday 2. Там тоже появится тематический прикид и предметы. Правда, точная дата релиза кроссоверов неизвестна.

Techland

Techland

Techland