Из Counter-Strike 2 убрали Mirage, но добавили сразу две новые карты
В ночь на 30 июня бета-версия Counter-Strike 2 получила крупное обновление размером около 4 ГБ, с которым игра получила ряд значительных изменений и улучшений.
В частности, из шутера убрали карту Mirage, а взамен добавили Nuke и Office.
Обзор карты Nuke в Counter-Strike 2
Обзор карты Office в Counter-Strike 2
Кроме того, с обновлением в Counter-Strike 2 появились «Обычный» режим игры и функция осмотра гранат. Разработчики исправили некоторые баги, а баннихоп теперь работает также, как в CS:GO на 128 тикрейте.
Подробнее со всеми изменениями в Counter-Strike 2 можно ознакомиться в официальном патчноуте от Valve.