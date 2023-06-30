Из Counter-Strike 2 убрали Mirage, но добавили сразу две новые карты

В ночь на 30 июня бета-версия Counter-Strike 2 получила крупное обновление размером около 4 ГБ, с которым игра получила ряд значительных изменений и улучшений.

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В частности, из шутера убрали карту Mirage, а взамен добавили Nuke и Office.

Обзор карты Nuke в Counter-Strike 2

Обзор карты Office в Counter-Strike 2

Кроме того, с обновлением в Counter-Strike 2 появились «Обычный» режим игры и функция осмотра гранат. Разработчики исправили некоторые баги, а баннихоп теперь работает также, как в CS:GO на 128 тикрейте.