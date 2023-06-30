Microsoft раскрыла цифры продаж консоли Xbox

Вечером 29 июня Microsoft провела большую презентацию ID@Xbox в Бразилии. Компания впервые за долгое время раскрыла цифры продаж консолей Xbox и похвасталась популярностью игровых ПК на Windows.

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Так, общий тираж Xbox Series и Xbox One превысил 79 млн устройств. Это куда меньше одной PlayStation 4 (117 млн), на долю Xbox One приходится примерно 58 млн консолей. Она занимает 14-е место в списке самых популярных игровых устройств в истории. Таким образом, тираж Xbox Series X и S составляет 21 млн приставок — это примерно на 17 млн меньше, чем продажи PS5.

Как сообщает Microsoft, на данный момент в мире примерно 248,6 млн игровых ПК на Windows. Собственный магазин компании Windows Store посещает примерно 168,3 млн человек в месяц, а число уникальных пользователей, совершающих покупки в приложении, увеличилось на 3% год к году.

Что касается подписки Game Pass, то он доступен в 85 рынках. Компания не раскрыла точное число подписчиков, однако отметила, что больше всего новой аудитории приходит из США, Бразилии и Мексики.

Интересно, что на одном из слайдов компания намекнула на появление внутриигровой рекламы в будущих проектах Microsoft. Как именно она будет реализована, неизвестно.