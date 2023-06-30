Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2023

Игровая индустрия стремительно вступает в фазу традиционной летней засухи после июня, богатого на высокопрофильные релизы. На случай, если вы не знаете, во что поиграть на выходных, мы подготовили подборку хороших бесплатных проектов.

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В Epic Games Store раздают The Dungeon of Naheulbeuk — комедийную тактическую RPG о кучке приключенцев-неудачников, которым предстоит совершить великие подвиги. Если вам не хватает забавного фэнтези в духе Bard’s Tale и творчества Пратчетта, то она может скрасить как минимум пару вечеров. Игру можно бесплатно забрать до 6 июля.

Epic Games Store

Минималистический ужастик, стилизованный под детские рисунки. 6 Feet Behind обыгрывает необычную идею: что если игрока преследует монстр и единственный способ избавиться от погони — это привести его к другому монстру? Спрятаться негде, поэтому риск становится в два раза выше.

Steam

Home Sweet Home: Online — сочинение на тему асимметричного хоррора в духе Dead by Daylight, но в антураже тайского фольклора. Две команды по четыре игрока должны проводить ритуалы, чтобы один из их товарищей смог стать монстром и выйти на охоту за соперниками. Dead by Daylight породила много подражателей, но мало кто из них может похвастать оригинальными идеями, в отличие от Home Sweet Home.

Steam

Лоу-поли хоррор в популярном жанре «детский маскот превратился в кровожадного монстра», но на этот раз игроку предстоит выбраться живым из запутанного лабиринта канализаций. Snotty's Sewer даже при всем желании тяжело назвать оригинальной игрой, но стилизация под VHS может понравиться поклонникам ретро.

Steam

Наконец, S.P.L.I.C.E.D совершенно непохожа на студенческий проект — эта метроидвания отлично выглядит благодаря хорошему арт-дизайну. Игроку предстоит исследовать футуристический Чайнатаун, захваченный биопанк-монстрами, и одолеть настоящего кибер-дракона.