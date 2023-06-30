Изданию iXBT Games заблокировали канал на YouTube из-за «Сталкера 2»

Теперь у нас три страйка от компании GSC Game World, и мы больше не можем публиковать ролики на YouTube-канале и проводить стримы. Это может тянуться долго, пока администрация YouTube рассмотрит заявления, пока дело перейдёт в суд и будет вынесено какое-то решение. В общем, пока ролики мы продолжим выкладывать на VK и Rutube.