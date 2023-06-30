Журналист: в Mortal Kombat 1 очень легко сделать фаталити

Журналист издания Kotaku поделился своими впечатлениями от стресс-теста файтинга Mortal Kombat 1, который закончился несколько дней назад. Журналист обратил внимание на одну важную деталь — фаталити.

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Как известно, фаталити — одна из главных фишек Mortal Kombat. Чтобы его сделать, нужно быть на определённом расстоянии от противника и нажать соответствующие кнопки, но в новой части серии это, похоже, сильно упростят.

По словам журналиста Kotaku, для выполнения фаталити достаточно на геймпаде нажать «вниз» на крестовине и одну другую кнопку. После этого зрелищное добивание будет выполнено. Примечательно, что в Mortal Kombat 11 разработчики уже пытались упростить выполнение фаталити, чтобы делать его по нажатию двух кнопок.

Как именно будут работать фаталити в Mortal Kombat 1, неизвестно. Возможно, будут как сложные варианты исполнения, так и упрощённые.