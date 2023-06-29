Stray в августе выйдет на Xbox

В ходе презентации Annapurna Interactive студия BlueTwelve объявила, что киберпанковое кошачье приключение Stray выйдет на Xbox Series и Xbox One 10 августа. В настоящее время игра доступна на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC.

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Анонсу посвятили новый трейлер, в котором главный герой, потерявшийся кот, по-своему реагирует на геймпад Xbox. Показаны также фрагменты игрового процесса Stray.

В Stray нам выпадает роль кота, который должен освоиться в киберпанковом городе и найти способ попасть домой. Игра стала одним из претендентов на звание «Игры года» и оказалась лучшим приключением 2022 года по версии Игромании.