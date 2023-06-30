Названы лучшие игры первой половины 2023 года

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2023 года. Список доступен на сайте платформы.

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В подборку от Metacritic включили выходившие с 1 января 2023 года на разных платформах тайтлы, имеющие не менее семи оценок от профессиональных критиков. Лучшей игрой первого полугодия оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшая в качестве эксклюзива для Nintendo Switch в мае. Видеоигра получила 96 баллов. Тайтл назвали «потрясающей игрой и продолжением легендарной серии».

На втором месте разместили еще один эксклюзив Nintendo Switch — Metroid Prime Remastered. На третьей оказался ремейк Resident Evil 4, вышедший на ПК, PlayStation и Xbox. В первую десятку лучших игр по версии Metacritic также попали Street Fighter 6, ремейк Dead Space, Final Fantasy XVI, Theatrhythm Final Bar Line, Hi-Fi Rush, Diablo IV и Star Wars Jedi: Survivor.

На 20-м месте разместили Doomblade. Вышедшая для ПК двухмерная инди-игра получила средний рейтинг 83 балла.