Названы лучшие игры первой половины 2023 года

В подборку от Metacritic включили выходившие с 1 января 2023 года на разных платформах тайтлы, имеющие не менее семи оценок от профессиональных критиков. Лучшей игрой первого полугодия оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшая в качестве эксклюзива для Nintendo Switch в мае. Видеоигра получила 96 баллов. Тайтл назвали «потрясающей игрой и продолжением легендарной серии».