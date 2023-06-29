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В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр

В Steam стартовала летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список некоторых примечательных игр.

В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр
© VALVE

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Steam.

Elden Ring — 2799 рублей (- 30%)

Sons of The Forest — 880 рублей (- 20%)

A Plague Tale: Requiem — 1199 рублей (- 40%)

The Callisto Protocol — 1822 рубля (- 50%)

Stray — 697 рублей (- 25%)

Victoria 3 — 1999 рублей (- 20%)

Sifu — 899 рублей (- 25%)

Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)

Ready or Not — 1039 рублей (- 20%)

Control Ultimate Edition — 399 рублей (- 75%)

CODE VEIN — 314 рублей (- 85%)

Mount & Blade 2: Bannerlord — 1019 рублей (- 40%)

Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей (- 60%)

Way of the Hunter — 999 рублей (- 50%)

Ghostrunner — 449 рублей (- 70%)

Cult of the Lamb — 454 рубля (- 35%)

Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)

Летняя распродажа в Steam продлится с 29 июня по 13 июля, до 20:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.

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