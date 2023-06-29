В Steam стартовала летняя распродажа с большими скидками на множество игр
В Steam стартовала летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список некоторых примечательных игр.
Elden Ring — 2799 рублей (- 30%)
Sons of The Forest — 880 рублей (- 20%)
A Plague Tale: Requiem — 1199 рублей (- 40%)
The Callisto Protocol — 1822 рубля (- 50%)
Stray — 697 рублей (- 25%)
Victoria 3 — 1999 рублей (- 20%)
Sifu — 899 рублей (- 25%)
Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
Ready or Not — 1039 рублей (- 20%)
Control Ultimate Edition — 399 рублей (- 75%)
CODE VEIN — 314 рублей (- 85%)
Mount & Blade 2: Bannerlord — 1019 рублей (- 40%)
Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей (- 60%)
Way of the Hunter — 999 рублей (- 50%)
Ghostrunner — 449 рублей (- 70%)
Cult of the Lamb — 454 рубля (- 35%)
Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)
Летняя распродажа в Steam продлится с 29 июня по 13 июля, до 20:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.