В Steam заблокировали аккаунты со скинами из CS:GO стоимостью 174 млн рублей

Valve заблокировала несколько аккаунтов в Steam, инвентарь которых суммарно оценивается в 174 млн рублей. Эти аккаунты принадлежат трейдерам, которые сотрудничали с сайтом-рулеткой скинов CSGORoll. Об этом рассказал администратор другой рулетки — CSGOEmpire. Именно он и кинул страйк на эти аккаунты, заявив, что они ведут незаконную деятельность.