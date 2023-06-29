Remedy назвала Alan Wake 2 своей игрой мечты в свежем видео из закулисья

Alan Wake 2, из концептов которой выросли Control и Quantum Break, выходит уже 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Как заявляют разработчики в свежем видео о закулисье разработки — для Remedy это настоящая «игра мечты».

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Некоторые из разработчиков второй части были простыми игроками, на которых оригинальная Alan Wake произвела большое впечатление из-за сложных характеров персонажей и уникальной атмосферы.

Студии важно показать, что в Финляндии умеют делать высококачественные игры. Отмечено, что в Alan Wake 2 есть едва уловимый финский колорит: причудливые мелочи и манеры.

Для Сэма Лейка было очень важно придумать героя, который бы не был «профессионалом». Персонаж-писатель позволил исследовать идею творческого процесса и писательства как части сюжета.

Как отмечает Лейк, создание таких игр требует больших усилий, а многие вещи находятся вне контроля разработчиков. Например, в определённый момент интересная концепция может оказаться никому не нужной.

Разработчики заявляют, что Remedy наконец нашла свою нишу в индустрии. Они умеют выстраивать качественные мир и атмосферу, развивают эту сторону творчества и инвестируют силы в другие области.