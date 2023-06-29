Анонсирована Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance с кооперативом на двоих

Издательство GameMill Entertainment и студия Bamtang Games анонсировали игру Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance. Она выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch этой осенью, а пока можно посмотреть трейлер.

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Игру описывают как приключенческий экшен, в котором можно играть за девятерых разных персонажей. Имеется и поддержка кооператива на двух человек. Обещаны 18 захватывающих глав и головоломки, завязанные на четырёх стихиях.

Будут побочные квесты с различными персонажами из «Аватара», а играбельных героев можно улучшать.