Ubisoft анонсировала и показала трейлер своей первой игры с блокчейном
Ubisoft анонсировала Champions Tactics Grimoria Chronicles — тактическую PvP ролевую игру, создающуюся для PC. Дата выхода неизвестна, но проект не будет доступен в России.
Основной особенностью является использование блокчейн-технологий на базе Oasys.
Игрокам предлагают собрать команду мифических чемпионов и вписать своё имя в летописи. Помимо сражений с другими героями, предстоит открывать тайны мрачного мира Grimoria.
На запуске будет «бесплатный дроп», но пока разработчики не раскрывают формат распространения игры и просят подождать дальнейших новостей. Кроме того, авторы призывают создателей контента для сотрудничества.