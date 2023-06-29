Ubisoft анонсировала и показала трейлер своей первой игры с блокчейном

Ubisoft анонсировала Champions Tactics Grimoria Chronicles — тактическую PvP ролевую игру, создающуюся для PC. Дата выхода неизвестна, но проект не будет доступен в России.

© Скриншот

Основной особенностью является использование блокчейн-технологий на базе Oasys.

Игрокам предлагают собрать команду мифических чемпионов и вписать своё имя в летописи. Помимо сражений с другими героями, предстоит открывать тайны мрачного мира Grimoria.