На Bali Major сыграли самую длинную игру на соревнованиях по Dota 2

Первый сет матча группового этапа Bali Major 2023 между Gaimin Gladiators и Quest Esports обновил рекорд по продолжительности игры на топ-турнирах по Dota 2.

Два европейских коллектива сражались 2 часа 16 минут 39 секунд. Победу в итоге одержала Quest, сейчас продолжается вторая карта противостояния.

Всего команды успели сделать 112 убийств и 11 раз одолеть Рошана. Игроки Quest закончили матч с пятью Divine Rapier в инвентаре, ещё одна осталась у Seleri из GG.