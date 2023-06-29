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На Bali Major сыграли самую длинную игру на мэйджорах по Dota 2 — карта длилась 136 минут

Первый сет матча группового этапа Bali Major 2023 между Gaimin Gladiators и Quest Esports обновил рекорд по продолжительности игры на топ-турнирах по Dota 2.

На Bali Major сыграли самую длинную игру на соревнованиях по Dota 2
© Чемпионат.com

Два европейских коллектива сражались 2 часа 16 минут 39 секунд. Победу в итоге одержала Quest, сейчас продолжается вторая карта противостояния.

Всего команды успели сделать 112 убийств и 11 раз одолеть Рошана. Игроки Quest закончили матч с пятью Divine Rapier в инвентаре, ещё одна осталась у Seleri из GG.

Всего этот матч стал третьим по продолжительности в истории профессиональной Dota 2. На топовых турнирах ранее рекорд принадлежал Entity и RNG, которые на последнем чемпионате мира The International 2022 сражались 107 минут на решающей карте.

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