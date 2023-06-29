Valve запретила опубликовать в Steam игру со сделанным нейросетью контентом

Valve запретила в Steam публикацию игры с контентом, созданным при участии искусственного интеллекта. Разработчики должны доказать владение правами на ИИ, тренированный для создания используемого контента.

© Скриншот

Об этом рассказал ветеран индустрии Саймон Карлесс. Он отправил в Steam раннюю версию новой игры, где некоторый контент был «явно сгенерирован с помощью ИИ». По его словам, в более поздних сборках ассеты были бы сделаны людьми. В ответ Valve заявила, что не опубликует игру до тех пор, пока студия Саймона не предоставит доказательства владением прав на ИИ.

«Поскольку юридическое право собственности на материалы, созданные искусственным интеллектом, не сформулированы, мы не можем опубликовать вашу игру, пока они содержит ресурсы, созданные ИИ. По крайней мере до тех пор, пока вы не сможете подтвердить право владения на все технологии, используемые в наборе данных, с помощью которых ИИ обучился создавать ресурсы для вашей игры» — заявили в Valve

Valve заявила, что даст Карлессу ещё один шанс при загрузке игры, но в этот раз в ней не должно быть контента, созданного искусственным интеллектом, на который у них нет прав. После повторной отправки игры, публикация была вновь отклонена, несмотря на отсутствие сгенерированного ИИ-контента.