Создатели Layers of Fear планируют создавать более мейнстримные хорроры

Похоже, что свежая Layers of Fear (2023) стала последним психологическим хоррором студии Bloober Team — теперь авторы планируют создавать страшные истории, рассчитанные на массовую аудиторию.

© Скриншот

Об этом упоминается в интервью президента студии Петра Бабено, причём финальной «точкой» этого периода компании стал релиз сборника по Layers of Fear — он вышел 15 июня.

Ожидается, что новые хорроры студии сделают больший акцент на действия игроков и, похоже, зрелищность — предыдущие творения авторов опирались на сюжет и атмосферу. Но с геймплейной точки зрения некоторые записывали их в «симуляторы ходьбы», что и смущало создателей — их новые проекты будут содержать разнообразные игровые механики.

Судя по всему, одной из первых игр подобного рода станет Silent Hill 2 Remake, релиз которого может состояться в начале 2024 года.