Blizzard рассказала об особенностях World of Warcraft Classic Hardcore

Тестирование хардкорных серверов World of Warcraft Classic начнётся в ближайшее время, а запуск должен состояться в конце лета. Пока Blizzard решила подробнее рассказать об основных особенностях хардкора.

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Например, смерть на хардкорных серверах будет перманентной. После гибели герой сможет ходить в роли призрака и решать технические вопросы, вроде передачи управления гильдией. Кроме того, умершего персонажа можно будет перенести на обычные сервера.

Игроки больше не будут автоматически помечаться для участия в PvP при нападении на другого игрока. Для этого необходимо ввести команду /pvp. Функция создана для того, чтобы игрок случайно не вступил в бой и не сделался мишенью для остальных. Также отмечено, что хардкор не ориентирован на сражения «игрок против игрока».

Новой функцией стала смертельная дуэль. Её надо запросить, щёлкнув на портрет нужного игрока. В Blizzard нововведение посчитали очень захватывающей механикой.