Во что поиграть после Final Fantasy XVI?

Релиз Final Fantasy XVI обернулся большим успехом: критики в восторге, тысячи игроков хвалят игру — даже давние поклонники серии, ворчавшие на смену творческого курса, поменяли мнение. Но во что стоит поиграть, если XVI уже пройдена и хочется добавки? Не проблема — мы выбрали пять прекрасных вариантов.

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Final Fantasy XII: The Zodiac Age

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Final Fantasy XVI позиционируется авторами как «взрослая» история о политических интригах и судьбах целых государств, но это не первый случай, когда франшиза попыталась реализовать нечто подобное. Final Fantasy XII вышла еще на закате эпохи PlayStation 2 — и она до сих пор заслуживает внимания. Группа совершенно разных людей сбивается вместе на раздираемом войной континенте, и игра находит время затронуть множество тем. От тяжкого груза власти и личной ответственности до исторического наследия, свободы воли и цены военных конфликтов. И да, сражения там тоже проходят в реальном времени, но больше похожи на ранние части серии.

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Final Fantasy XV

Final Fantasy XV выбралась из производственного ада тенью самой себя: авторам пришлось вырезать тонны контента и значительно переработать многие элементы игры. Тяжелая разработка не прошла без следа — и простые геймеры, и критики сочли игру не самой плохой, но совсем не дотягивающей до ожиданий. Тем не менее, спустя годы патчей и обновлений, в полное издание Final Fantasy XV все равно стоит поиграть. При всех своих минусах, это захватывающее путешествие по яркому миру, которое один-в-один напоминает роуд-муви — ни одна другая «финалка» не предлагает схожих ощущений.

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Final Fantasy VII Remake Integrade

Часть поклонников франшизы раскритиковала Final Fantasy XVI за кардинальную смену жанра: если раньше все игры серии можно было назвать JRPG, то шестнадцатая — настоящий слэшер. Но, опять же, перед нами далеко не первый раз, когда Final Fantasy примеряла экшен-механики. Ремейк Final Fantasy VII прекрасно сочетает динамичные бои и традиционные элементы JRPG: от управления группой до прокачки, персонализации умений и таймингов. Если XVI показалась вам слишкой быстрой и «голливудской», то, возможно, FF VII Remake — именно то, что нужно.

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Devil May Cry V

Зрелищные сражения и продуманная боевая система — одни из главных достоинств Final Fantasy XVI. И если вам понравились именно эти элементы игры, то есть хорошая новость: человек, разработавший боевые механики XVI — это автор Devil May Cry V. Конечно, если вы не привыкли к динамике и высокой сложности серии, пятая часть потребует большего навыка, но оно того стоит. Devil May Cry V не имеет равных по глубине, разнообразию и свободе боевой системы. Меметичные сцены, харизматичные персонажи и отличная музыка идут бонусом.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Наконец, последняя рекомендация немного очевидна, но тем не менее. Разработчики Final Fantasy XVI не скрывают источники вдохновения проекта, и третий «Ведьмак» — один из них. Это такая же мрачная, неторопливая история о семье, войне, отчуждении и бессмысленных политических интригах в мире, где и без того полно проблем. «Дикая Охота» также может послужить отличной отправной точкой для знакомства с западными RPG, если вы до сих пор предпочитали японские.