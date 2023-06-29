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Глава Microsoft с радостью бы избавился от консольных эксклюзивов, но ему мешает Sony

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно рассказал о своём отношении к консольным эксклюзивам. Наделле не нравится сам факт существования консольных эксклюзивов.

Глава Microsoft с радостью бы избавился от консольных эксклюзивов
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Будь его воля, он бы избавился от этого, чтобы все игроки могли получить равные условия на всех платформах. Наделла отметил, что за девять с половиной лет работы во главе Microsoft его философией было сделать программное обеспечение доступным на как можно большем количестве платформ.

Если бы это зависело от меня, я бы с удовольствием избавился от всякого рода эксклюзивов на консолях, но это явно решать не мне.

Гендиректор корпорации признал, что у Microsoft на Xbox тоже есть свои эксклюзивы, но они появились в ходе конкуренции с Sony, которая диктует правила рынка.

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