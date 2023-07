Лучшие RPG на Android

Поклонники RPG в 2023 году получат настоящий пир: Final Fantasy XVI уже вышла, а на подходе, в августе, выход Baldur’s Gate 3 из раннего доступа. Впрочем, и тем, кто играет на мобильных платформах, не на что жаловаться — на смартфонах можно поиграть много во что. И мы выбрали пять лучших кандидатов.

Genshin Impact

Genshin Impact принято критиковать за множество вещей, но в одном игру нельзя упрекнуть: она предлагает действительно занятные механики. Тем, кто любит составлять партию персонажей и оптимизировать синергию между разными героями, предстоят сотни часов прохождения. На данный момент Genshin Impact предлагает десятки уникальных персонажей, не говоря уже об интересной механике взаимодействия стихий, которая заставляет иначе взглянуть на композицию группы.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Оригинальная Knights of the Old Republic до сих пор остается не только одной из лучших игр по франшизе Star Wars, но и одной из лучших RPG всех времен. Она была разработана на пике формы студии BioWare: все, от боевой системы до прокачки, мира и сюжета, выполнено на высшем уровне. Современных геймеров может смутить устаревшая графика, но о ней легко забыть, когда остальные элементы игры работают настолько хорошо.

The Banner Saga

Амбициозные ролевые игры любят говорить о том, что каждое решение игрока повлияет на развитие сюжета, но немногие проекты сдерживают подобные обещания на практике. The Banner Saga — приятное исключение. Трагическая история об умирающем мире, рассказанная на протяжении трех игр, действительно припоминает каждый, даже самый незначительный выбор. Не говоря уже о том, что сюжет дополняют отличные пошаговые сражения.

Chrono Trigger

Прадедушка современных ретро-JRPG и один из главных источников ностальгии по давно ушедшим временам SNES. Chrono Trigger предлагает захватывающую одиссею по разным временным эпохам, где героям предстоит изменить прошлое, настоящее и будущее. Без этого шедевра нынешняя индустрия выглядела бы совершенно иначе, поэтому каждый поклонник JRPG обязан как минимум дать Chrono Trigger шанс.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII вряд ли нуждается в представлении. Многие называют седьмую часть лучшей игрой бессмертного цикла Square Enix, и даже те, кто предпочитают другие номерные Final Fantasy, признают важность «семерки» для игровой индустрии. Да, мобильный порт не может похвастать улучшенной графикой и другими исправлениями HR-переиздания, однако он все еще остается хорошей возможностью приобщиться к классике.