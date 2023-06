СМИ разочарованы Nvidia RTX 4060

RTX 4060 протестировали в ряде игр, включая The Last of Us: Part I, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, и производительность новинки в большинстве случаев оказалась выше (хоть и незначительно), чем у RTX 3060. Среди редких исключений отстающей производительности в играх упомянули Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.