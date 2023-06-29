СМИ разочарованы Nvidia RTX 4060

Сегодня стартуют продажи Nvidia RTX 4060, которую, как посчитали многие СМИ, нельзя назвать достойной цены в 300 долларов. Судя по всему, это не значит, что карта оказалась очень плохой, хотя некоторые критики пришли именно к такому выводу.

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RTX 4060 протестировали в ряде игр, включая The Last of Us: Part I, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, и производительность новинки в большинстве случаев оказалась выше (хоть и незначительно), чем у RTX 3060. Среди редких исключений отстающей производительности в играх упомянули Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

При этом RTX 4060 почти всегда проигрывает RTX 3060 Ti, которой всего два с половиной года. Многие журналисты раскритиковали новинку за «мизерную» разрядность шины памяти в 128 бит и 8 ГБ VRAM.

Среди плюсов RTX 4060 отметили энергопотребление, которое при нагрузке обычно не превышало 115 Вт. Нашлись и те журналисты, которые упомянули заметные изменения в DLSS 3 — в тех некоторых играх, которые эту технологию поддерживают.