В CD Projekt RED прокомментировали провал Cyberpunk 2077

Представители CD Projekt RED рассказали об отношении к провальному запуску игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщает издание Gamesindustry.

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В разговоре с журналистами медиа вице-президент студии по связм с общественностью Михал Платков-Гилевски прокомментировал неудачный запуск видеоигры. По его словам, первая версия тайтла имела проблемы с оптимизацией — настолько, что Sony даже удалила игру из своего магазина.

Платков-Гилевски отметил, что в среде геймеров было «модно не любить» Cyberpunk 2077, однако он уверен, что продукт получился не таким ужасным, как его описывали игровые СМИ.

«Я действительно считаю, что Cyberpunk 2077 при запуске была намного лучше, чем о ней рассказывали, и даже первые отзывы были положительными», — подчеркнул представитель компании.

По его словам, в CD Projekt RED тяжело переживали неудачу и «не понимали, что происходит».

«Мы очень быстро превратились из героя в "ноль"», — заключил Михал Платков-Гилевски, отметив, что в компании пытались исправить неполадки, но понимали, что на это уйдет время.

Представитель студии отметил, что CD Projekt RED извлекла урок из провала, что помогло ей исправить неполадки тайтла.