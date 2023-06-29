Razer представила свои первые внутриканальные наушники для геймеров

Известный производитель игровой периферии Razer готовится выпустить свои первые внутриканальные наушники Moray.

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При этом устройство необычно хотя бы тем, что по своей сути ближе к внутриушным мониторам (IEM), используемым профессионалами. Но Razer надеется привлечь внимание любителей трансляций и геймеров к необычной новинке.

Moray от Razer предлагает двухдрайверную конструкцию со сбалансированным якорем для высоких частот и динамическим драйвером для глубоких басов.

Review Geek

Сертификация THX обеспечивает кинематографическое звучание, а благодаря пассивной шумоизоляции на уровне -36 дБ можно полностью погрузиться в игровую атмосферу.