Раскрыты бюджеты The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West

На производство второй части The Last of Us издатель потратил $ 220 млн, а разработка Horizon Forbidden West обошлась Sony в $ 212 млн. О стоимости разработки этих AAA-игр стало известно благодаря документам, которые всплыли в результате слушаний между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC).