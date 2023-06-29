Раскрыты бюджеты The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West

На производство второй части The Last of Us издатель потратил $ 220 млн, а разработка Horizon Forbidden West обошлась Sony в $ 212 млн. О стоимости разработки этих AAA-игр стало известно благодаря документам, которые всплыли в результате слушаний между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC).

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Оба показателя — именно производственный бюджет без учёта затрат на маркетинг. Также сообщается, что над Horizon Forbidden West работала команда из 200 человек, а пиковое число разработчиков The Last of Us 2 достигало отметки 300.

Редактор издания The Verge Том Уоррен подчеркнул, что информация о бюджетах всплыла из-за оплошности Sony. Компания забыла скрыть точные цифры в документе.