Gaimin Gladiators по Dota 2 и Winline объявили о партнёрстве

Благодаря обширному опыту Winline в индустрии беттинга и нашей общей страсти к киберспорту, мы уверены, что это партнерство подарит незабываемые эмоции нашим болельщикам, а также откроет новые горизонты для роста и развития как для нас, так и для Winline.