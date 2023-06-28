Свежие подробности об Avowed — новой игре авторов Pillars of Eternity

После трех лет молчания студия Obsidian Entertainment наконец поделилась первой информацией о своем следующем проекте — RPG от первого лица Avowed, которая выйдет в 2024 году. Портал PC Gamer поговорил с разработчиками игры и выяснил несколько эксклюзивных подробностей.

© Obsidian Entertainment

По словам CEO Obsidian Entertainment Фергюса Уркхарта, по масштабам Avowed больше похожа на предыдущие ролевые игры студии (такие как The Outer Worlds), нежели на огромный открытый мир Skyrim. Изначально разработчики действительно собирались сделать свою версию The Elder Scrolls V, но, посовещавшись, поняли, что лучше сосредоточиться на визитных карточках Obsidian. А именно, маленьких историях и компаньонах.

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Творческий директор Avowed Кэрри Патель утверждает, что один из приоритетов в разработке игры — это создание компаньонов, которые будут важной частью сюжета. Если в некоторых других RPG напарники опциональны, то в Avowed они неразрывно связаны с повествованием. Разработчики хотят создать чувство приключения, которое игрок разделит со своими союзниками — и они играют не меньшую роль в сюжете, чем другие события.

Obsidian Entertainment

Способы взаимодействия с компаньонами в Avowed похожи на те, что разработчики реализовали в The Outer Worlds: диалоговые опции отражают тон, которого игрок хочет придерживаться в беседе. Патель сказала, что при работе над диалогами авторы стараются выдержать баланс между яркими репликами и достаточным пространством для воображения игрока.

Пока что разработчики не торопятся раскрывать подробности сюжета Avowed, однако Кэрри Патель поделилась некоторыми деталями.

Роль главного героя предопределена сюжетом: он будет посланником империи. Однако его характер, внешность и философию выберут игроки.

Протагонист может быть человеком или эльфом, но не представителем других рас.

В Avowed не будет кооперативного режима — только одиночная кампания.

Окружающий мир имеет «легкую симуляцию». Вода и источники освещения взаимодействуют друг с другом, но ограбить магазин, поставив ведро на голову его хозяина, не получится.

Игрок сможет брать с собой до двух компаньонов. Каждый компаньон обладает своими боевыми специализациями и, конечно же, характером.

Система прокачки предлагает несколько деревьев навыков и не вгоняет игрока в рамки какого-либо стиля прохождения.

В Avowed есть механика повышения уровня, но акцент делается на открытие новых способностей — не распределение очков характеристик.

Из-за того, что авторы еще на ранних стадиях разработки решили сделать упор на глубину повествования, боевка от первого лица стала подходящим решением. По словам Патель, этот элемент Avowed оказался «неожиданно интересным» при первом тестировании игры — как раз когда команда решала, на что стоит распределить больше ресурсов. Obsidian уделила много внимания отдаче оружия ближнего боя и ощущению веса атак, но самый важный аспект боевой системы — это свобода выбора. Игрок сможет владеть парным оружием, пользоваться магией и мечами одновременно, а также освоить примитивный огнестрел.

Кроме того, разработчики понимают, что постоянно менять предметы экипировки, которые отличаются между собой только цифрами характеристик, никому не интересно. Поэтому в Avowed они постараются предложить поменьше апгрейдов, но сделать их гораздо более ценными.