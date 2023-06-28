Новая вакансия EA намекает на условную бесплатность The Sims 5

The Sims 5 анонсировали в прошлом году, а вчера EA показала прототип игры (Project Rene). Судя по недавней вакансии, новая часть The Sims будет распространяться по условно-бесплатной модели.

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Разработчикам требуется руководитель отдела монетизации и магазина (очевидно, что внутриигрового). В его обязанности входит выставление оптимальных цен для бесплатной (free-to-enter) Project Rene. Кроме того, необходимо следить за желаниями игроков и тесно сотрудничать с контент-отделом.

Разработчики использовали формулировку free-to-enter для описания модели распространения The Sims 5. Вероятно, за запуск игры действительно не придётся платить.