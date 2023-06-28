Сервера шутера The Cycle Frontier закроют в сентябре

Бесплатный онлайн-шутер The Cycle: Frontier авторов Spec Ops: The Line закроется уже 27 сентября. Об этом создатели объявили в социальных сетях, сердечно поблагодарив игроков за поддержку.

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Авторы рассказали, что ранние тестирования получили успех, а релизная версия пользовалась популярностью у стримеров: из-за обилия игроков пришлось наращивать инфраструктуру. Увы, так продлилось недолго, ведь спустя некоторое время пришло выравнивание аудитории, а сервера заполонили читеры.

Теперь в игре нельзя купить предметы за реальные деньги, но можно вернуть средства, потраченные после 14 июня 2023 года.

Ежедневные и еженедельные акции получили скидки в 95%, а сезонный пропуск стал бесплатным. Был ускорен и общий прогресс развития персонажей.