Сервера шутера The Cycle Frontier закроют в сентябре
Бесплатный онлайн-шутер The Cycle: Frontier авторов Spec Ops: The Line закроется уже 27 сентября. Об этом создатели объявили в социальных сетях, сердечно поблагодарив игроков за поддержку.
Авторы рассказали, что ранние тестирования получили успех, а релизная версия пользовалась популярностью у стримеров: из-за обилия игроков пришлось наращивать инфраструктуру. Увы, так продлилось недолго, ведь спустя некоторое время пришло выравнивание аудитории, а сервера заполонили читеры.
Теперь в игре нельзя купить предметы за реальные деньги, но можно вернуть средства, потраченные после 14 июня 2023 года.
Ежедневные и еженедельные акции получили скидки в 95%, а сезонный пропуск стал бесплатным. Был ускорен и общий прогресс развития персонажей.
Разработчики очень хотели сделать возможность играть в The Cycle: Frontier без Интернета или на выделенных серверах, но, увы, это невозможно. Студия Yager использует весь накопленный опыт для созданиях новых игр.