Подписчики PS Plus в июле получат Call of Duty: Black Ops Cold War и еще две игры

Авторитетное издание Dealabs в очередной раз опубликовало подборку игр, которые достанутся подписчикам базового PS Plus в июле. В этот раз сервис порадует тремя проектами:

Endling: Extinction is Forever — атмосферное приключение про последнюю лисицу на Земле, которая отправляется на поиски добычи для своих детёнышей. Игра вышла в июле 2022 года.