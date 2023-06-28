Подписчики PS Plus в июле получат Call of Duty: Black Ops Cold War и еще две игры

Подписчики PS Plus в июле получат Call of Duty: Black Ops Cold War и ещё две игры
Авторитетное издание Dealabs в очередной раз опубликовало подборку игр, которые достанутся подписчикам базового PS Plus в июле. В этот раз сервис порадует тремя проектами:
Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5)— шутер от Treyarch, вышедший осенью 2020 года.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty RU. Права на видео принадлежат Activision
Alan Wake Remastered (PS4/PS5) — переиздание знаменитого мистического триллера от Remedy, вышедшее осенью 2021 года.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy
Endling: Extinction is Forever — атмосферное приключение про последнюю лисицу на Земле, которая отправляется на поиски добычи для своих детёнышей. Игра вышла в июле 2022 года.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат HandyGames
Официальный анонс базовой линейки PS Plus должен состояться до конца месяца. Раздача стартует уже 6 июля.