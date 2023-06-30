Rockstar знает о большом спросе на переиздание Red Dead Redemption

Пару дней назад издание Gematsu сообщило о выдаче возрастного рейтинга первой части Red Dead Redemption. Многие сразу увидели в этом намёк на ремастер или ремейк проекта, который фанаты ждут уже долгие годы.

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По информации журналиста издания Kotaku Зака Цвизена, Rockstar Games знает о большом спросе на переиздание Red Dead Redemption. В компании понимают, как сильно геймеры хотят получить переиздание проекта.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла в 2010 году на Xbox 360 и PS3. С тех пор игру так и не выпустили на ПК, а консольные версии не получали даже ремастеров.