Продажи Final Fantasy 16 за первые дни уже достигли 3 млн копий

Сама игра стартовала в рознице Британии на 74% хуже, чем Final Fantasy XV, однако это не помешало ей возглавить соответствующий чарт. Ещё FF 16 оказалась пятой по популярности игрой в рознице за год, уступив позиции The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и Resident Evil 4 (2023).