Создатели «Сталкера 2» могут закрыть YouTube-канал iXBT Games

Сейчас мы снесли абсолютно все видео по S.T.A.L.K.E.R. 2. с канала. Сначала я думал, что все закончится миром, но судя по браваде их представителей в Discord, ребята гордятся своим участием в крестовом проходе против русскоязычных блогеров, которых отправляют «вслед за российским кораблем». А на официальном уровне, конечно же, «это не мы».