Выпущена игра-файтинг Zuck v Musk, в которой Маск дерется с Цукербергом

Канадская студия Blue Wizard выпустила игру Zuck v Musk, в которой миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг бьются на ринге. Об этом сообщает портал PCMag.

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2D-игра доступна бесплатно для пользователей ПК в веб-версии, то есть для ее запуска не нужно ничего скачивать. Отмечается, что это модифицированная игра WrestleBros. от той же студии, из которой были вырезаны все участники и добавлены Марк Цукерберг с Илоном Маском.

Игра включает в себя два режима — одиночный и мультиплеер, в котором можно сражаться против друзей. Игровой процесс Zuck v Musk позволяет наносить удары кулаком, локтем или отбрасывать противника. Для управления используются лишь кнопки передвижения влево-вправо (A и D), прыжок (W), блок (S) и удар (пробел).

Игра доступна в браузере при переходе на сайт zuckvmusk.com в том числе и на мобильных устройствах с наэкранным сенсорным управлением.