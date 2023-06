В июле из PS Plus уберут «Мстителей», Stray и еще восемь игр

По сложившейся традиции, Sony не только добавляет новые игры в PS Plus, но и периодически убирает проекты из подписки. В июле сервис покинут 10 игр — после этого их можно будет только купить.

Из PS Plus пропадут Saints Row: Gat out of Hell, Stray, которая появилась в сервисе с релиза в 2022 году, три части BioShock и другие проекты.