В июле из PS Plus уберут «Мстителей», Stray и еще восемь игр

В июле из PS Plus уберут «Мстителей», Stray и ещё восемь игр
По сложившейся традиции, Sony не только добавляет новые игры в PS Plus, но и периодически убирает проекты из подписки. В июле сервис покинут 10 игр — после этого их можно будет только купить.
Из PS Plus пропадут Saints Row: Gat out of Hell, Stray, которая появилась в сервисе с релиза в 2022 году, три части BioShock и другие проекты.
Какие игры уберут из PS Plus
- Saints Row: Gat out of Hell
- Stray
- Rogue Stormers
- «Мстители»
- BioShock Remastered
- BioShock 2 Remastered
- BioShock Infinite Remastered
- Borderlands: The Handsome Collection
- FLUSTER CLUCK
- Raiden V: Director's Cut
Вышеперечисленные тайтлы уберут из подписки уже 18 июля, поэтому если вы хотели сыграть во что-то из этого, то успевайте.
Подборка PS Plus Essential на июль будет анонсирована сегодня вечером.
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