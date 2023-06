Авторы The Sims 5 показали прототипы игры

EA и Maxis провели презентацию, посвящённую серии The Sims. Во время неё рассказали про мобильную The Sims, поговорили про будущий контент для The Sims 4 и показали первые прототипы The Sims 5. Важно отметить, что игра на ранней стадии разработки, поэтому, конечно, финальный результат будет иным.