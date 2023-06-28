В популярной игре про Марио обнаружили троян

Специалисты по безопасности обнаружили в популярной игре про Марио криптомайнер. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты медиа сослались на отчет Cyble Research and Intelligence Labs. По словам экспертов, криптографический майнер был обнаружен в файле-установщике популярного платформера Mario Forever, который вышел в 2004 году. По словам специалистов, встроенный в игру троян может анализировать и собирать адреса криптовалютных кошельков и похищать личные данные жертв. Также программа способна в некоторых случаях обойти встроенную защиту Windows.

Аналитики Cyble Research and Intelligence Labs отметили, что злоумышленники часто распространяют криптомайнеры среди установщиков видеоигр, так как геймеры обычно имеют в своем распоряжении достаточно мощный ПК, который можно использовать для майнинга. Специалисты рекомендовали пользователям не загружать ПО и видеоигры из неизвестных источников.