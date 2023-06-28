Вышла мобильная игра по «Гарри Поттеру»

27 июня состоялся мировой релиз мобильной игры Harry Potter: Magic Awakened — карточной RPG по мотивам культовой серии книг Джоан Роулинг.

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В новом проекте по вселенной «Гарри Поттера» геймеры смогут собирать колоды из карт и сражаться на аренах с другими игроками, а также изучать замок Хогвартса и близлежащие места, знакомые по играм и фильмам.

Релиз доступен бесплатно для устройств на Android и IOS — игру вскоре можно будет скачать в AppStore и Google Play. Зарабатывать же авторы планируют с помощью различных внутриигровых покупок.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter: Magic Awakened. Права на видео принадлежат Portkey Games.