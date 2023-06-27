По игре Among Us снимают анимационный сериал

Компания CBS Studios работает над анимационным сериалом по популярной игре Among Us — об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Variety.

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Как сообщается, проект доверили сценаристу Оуэну Деннису, который известен по «Обычному мультику» и «Бесконечному поезду». Дата выхода пока неизвестна.

Сюжет будет основан на основной цели игры — нескольких членов команды заменил оборотень-инопланетянин, который пытается нарушить работу космического корабля или убить всех остальных.