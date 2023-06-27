Тираж польской выживалки Forever Skies за три дня превысил 50 тысяч копий

С 22 июня в раннем доступе Steam появилась польская экологическая выживалка Forever Skies . И её создатели, студия Far From Home, похвалились успехами игры. За первые три дня было продано более 50 тысяч копий игры, а количество одновременных игроков почти достигло 5,2 тысячи.

© Скриншот

Как сообщил глава Far From Home, эти результаты превзошли ожидания разработчиков, и они счастливы, что их труды были оценены так высоко. Это подтверждают отзывы игроков: в Steam игру рекомендует 89% покупателей.

Cоздатели Forever Skies объявили об очень низком проценте возвратов — всего 5,1%. При этом ещё перед премьерой игра попала в список желаемого у 350 тысяч пользователей Steam. А теперь это число продолжает расти, приближаясь к 400 тысячам.