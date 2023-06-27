Концепции Control и Quantum Break выросли из ранних версий Alan Wake 2
Alan Wake 2, которая будет продаваться только в цифровых магазинах, выходит уже 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Как рассказал Сэм Лейк, за время разработки было множество прототипов, финальный из которых оказался самым страшным. Но интересно и то, что предыдущие идеи переросли в полноценные игры.
Quantum Break вышла в 2016 году на PC и Xbox One. Оказалось, что концепция с эпизодами в стиле телевизионного шоу изначально была придумана для Alan Wake 2. Microsoft отказалась от этой идеи, посчитав, что линейные одиночные игры ушли в прошлое и больше не нужны игрокам.
Несмотря на это, в корпорации хорошо приняли идею с реальными вставками, поэтому она переросла в Quantum Break.
«Мы создали концепцию Alan Wake 2 и показали её Microsoft. […] Это было время, когда явно ощущалось, что линейные одиночные игры ушли в прошлое. Очевидно, что в наше время однопользовательские истории очень популярны, но в то время казалось, что это никого по-настоящему не интересовало. В том показе у меня была идея, что между уровнями будут мини-эпизоды с живым действием. В Microsoft сказали: “Нам это нравится, но не совсем интересно, что происходит с Аланом Уэйком”. Затем это переросло в Quantum Break» — рассказал Сэм
Сэм Лейк поделился и тем, что от первоначальных идей в Alan Wake 2 осталось очень мало. Остались декорации и ключевые места, но подход к игровому процессу и подаче сюжета стал совершенно другим. Сэм рад, что всё получилось именно так, ведь финальный вариант игры он считает лучшим из возможных.
Геймдиректор Alan Wake 2 Кайл Роули также добавил, что Control тоже появилась благодаря разработке сиквела приключений Алана Уэйка.