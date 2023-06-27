Концепции Control и Quantum Break выросли из ранних версий Alan Wake 2

«Мы создали концепцию Alan Wake 2 и показали её Microsoft. […] Это было время, когда явно ощущалось, что линейные одиночные игры ушли в прошлое. Очевидно, что в наше время однопользовательские истории очень популярны, но в то время казалось, что это никого по-настоящему не интересовало. В том показе у меня была идея, что между уровнями будут мини-эпизоды с живым действием. В Microsoft сказали: “Нам это нравится, но не совсем интересно, что происходит с Аланом Уэйком”. Затем это переросло в Quantum Break» — рассказал Сэм