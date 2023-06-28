Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 выйдут не раньше 2025 года

Следующее поколение видеокарт Nvidia GeForce RTX выйдет не ранее 2025 года. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на утекшую в сеть дорожную карту с планами компании.
Согласно планам Nvidia, релиз новых графических адаптеров запланирован на первую половину 2025 года. Видеокарты пока не имеют официального названия и обозначаются как Ada Lovelace Next.
Таким образом, между выходом первых карт RTX 40 и нового поколения пройдет около двух с половиной лет. Это больше, чем в случае с RTX 30 и RTX 40, разница между выходом которых составляла два года.
Возможно, Nvidia выпустит улучшенные версии своих видеокарт RTX 40, такие как Super или Ti, чтобы поддержать интерес к своей продукции до запуска новой линейки. На данный момент компания готовится к релизу Nvidia GeForce RTX RTX 4060, которая будет самой бюджетной видеокартой в серии. Появится ли в будущем версия RTX 4050, пока не сообщается.