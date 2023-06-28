Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 выйдут не раньше 2025 года

Следующее поколение видеокарт Nvidia GeForce RTX выйдет не ранее 2025 года. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на утекшую в сеть дорожную карту с планами компании.

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Согласно планам Nvidia, релиз новых графических адаптеров запланирован на первую половину 2025 года. Видеокарты пока не имеют официального названия и обозначаются как Ada Lovelace Next.

Таким образом, между выходом первых карт RTX 40 и нового поколения пройдет около двух с половиной лет. Это больше, чем в случае с RTX 30 и RTX 40, разница между выходом которых составляла два года.