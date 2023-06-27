Bethesda заключила эксклюзивное партнерство с AMD ради Starfield

Тодд Говард снова вышел на связь с игроками. Если в прошлые разы он рассказывал, например, про ролевую систему в Starfield, то в свежем видео объявил об эксклюзивном сотрудничестве Bethesda и AMD.

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Говард рассказал, что движок Creation Engine позволил сделать работу игры и графическую составляющую «особенными». Инженеры AMD работали над обработкой и масштабирование FSR 2, из-за чего игра выглядит невероятно.

Обещается, что благодаря партнёрству Starfield раскроет весь свой потенциал. Специалисты AMD тесно сотрудничали с Bethesda для оптимизации игры на Xbox и PC с процессорами Ryzen и видеокартами Radeon. Они не только повысили производительность, но и улучшили игровой опыт.