Выяснилось, на каком движке делают игру про Железного человека

Обновлённый список вакансий на сайте студии Electronic Arts указывает, что игру про Железного человека будут разрабатывать на движке Unreal Engine 5 вместо Frostbite.

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В объявлении о поиске разработчика для проекта указано, что соискатель должен знать аудиосистему Unreal Engine 5, уметь работать с компонентами, аудиографами и звуковыми сигналами и визуальными сценариями Unreal Blueprints.

Проект EA Motive (команда известна благодаря работе над ремейком Dead Space) был анонсирован осенью прошлого года, но подробностей об игре не так много — она всё ещё находится на ранней стадии разработки.