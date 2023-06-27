Bethesda удивлена мультиплатформенности Call of Duty и эксклюзивности Starfield

Интересные детали продолжают всплывать из-за продолжающегося судебного процесса между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США. Ранее выяснилось, что Microsoft купила ZeniMax ради эксклюзивности Starfield. Как оказалось, разработчики из Bethesda не видят в этом особого смысла.

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Об этом можно узнать из сообщения директора студии Пита Хайнса. В феврале 2022 года, уже после слияния с Microsoft, он выразил замешательство и разочарование по поводу заявленного решения сделать игры Bethesda эксклюзивными для Xbox и PC, оставаясь «приверженными Sony» в отношении Call of Duty.

Сообщается, что письмо было отправлено другим высокопоставленным лицам Bethesda, включая Тодда Говарда. Отметим, что ранее Хайнс рассказывал о более длительной разработке в случае выхода Starfield на PlayStation 5.