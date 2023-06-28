Как повысить fps в Final Fantasy XVI и другие полезные настройки

Final Fantasy XVI серьезно отличается от предыдущих игр серии в плане механик и тона повествования. Но, к счастью, игра предлагает достаточно много опций, которые позволяют настроить игровой опыт под самые разные предпочтения. Портал Kotaku рассказал о самых полезных настройках и том, как их стоит поменять.

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Включите имена персонажей в субтитрах

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В сюжете Final Fantasy XVI замешано множество персонажей: их так много, что игра позволяет поставить любой кинематографический ролик на паузу, чтобы заглянуть в исторический словарик. Чтобы поменьше отвлекаться от игры, советуем сразу включить опцию показа имен персонажей в субтитрах. Она находится в меню «Система» — «Настройки языка» — «Имена говорящих».

Графика или производительность

Final Fantasy XVI отлично выглядит, но солидная визуальная составляющая сказывается на производительности. Как и многие другие современные блокбастеры, игра предлагает выбор между хорошей картинкой (режим «Графика») и скоростью анимации (режим «Частота кадров»). Но какой из них лучше?

Если верить тестированию Digital Foundry, почти во всех ситуациях режим «Графика» показывает лучшие результаты. «Частота кадров» не помогает игре поддерживать стабильные 60 fps вне сражений, и порой разрешение картинки снижается до 720р — да, прямо как на Xbox 360 или Switch. Кроме того, режим повышенной производительности снижает качество теней и делает изображение гораздо более размытым.

Square Enix

Как сделать сражения легче

Практически все крупнобюджетные игры сейчас стараются предлагать разные настройки доступности, причем порой весьма глубокие. В Final Fantasy XVI они тоже есть, но не в качестве параметров, которые включаются в меню, а в виде предметов экипировки. Клайв имеет три слота под аксессуары, и уже в начале прохождения каждый игрок получает специальные украшения, которые меняют разные нюансы боевой системы.

Кольцо удачного исцеления. Автоматически использует зелье исцеления при низком запасе здоровья.

Автоматически использует зелье исцеления при низком запасе здоровья. Кольцо удачного уклонения . Автоматически уклоняется от вражеских атак.

. Автоматически уклоняется от вражеских атак. Кольцо тонкого чутья . Предупреждает о вражеских атаках и замедляет время, чтобы дать игроку шанс уклониться.

. Предупреждает о вражеских атаках и замедляет время, чтобы дать игроку шанс уклониться. Кольцо боевой сноровки . Позволяет проводить длинные комбо по нажатию одной кнопки.

. Позволяет проводить длинные комбо по нажатию одной кнопки. Кольцо уместной помощи. Автоматически отдает команды Торгалу — псу-компаньону главного героя.

Настройки сложности

Если вы вообще не хотите беспокоиться насчет сражений, то игру можно просто переключить на сюжетный режим. Откройте меню «Система» — «Настройки игры» — «Режим игры» и выберите опцию «Сюжет». Вы можете изменить свой выбор в любой момент кроме активных сражений. Если совместить сюжетный режим с кольцами, о которых мы упомянули выше, то игра станет еще проще.

Настройки захвата целей и камеры

Бои в Final Fantasy XVI проходят на высоких скоростях, поэтому четкий контроль над камерой и захватом целей довольно важен. В настройках игры можно найти два важных параметра — захват цели и отслеживание цели.

Первый находится в меню «Система» — «Настройки игры». Захват цели позволяет сфокусироваться на конкретном противнике коротким нажатием кнопки или отключать фокусировку камеры, когда игрок не нажимает на кнопку захвата. Попробуйте обе опции, чтобы точно понять, какая вам удобнее.

Отслеживание цели находится в меню «Система» — «Настройки камеры». При включенном отслеживании камера автоматически будет сопровождать противников. И если вы не чувствуете разницы при выключенном отслеживании, то все в порядке: бои настолько быстрые, что автоматическая фокусировка камеры работает незаметно.

Схемы управления

Если вам не нравится раскладка клавиш по умолчанию, то ее можно изменить в меню «Система» — «Беспроводной контроллер» — «Схема беспроводного контроллера». Тем, кто предпочитает не отрывать пальцы от стиков, стоит взглянуть на схему B: она привязывает атаки ближнего боя и магию к R1 и R2 соответственно.