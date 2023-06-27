«Бука» открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 в СНГ

Российское издательство «Бука» открыла предзаказы на ПК-версию Mortal Kombat 1. Файтинг можно приобрести по цене в 4299 рублей, однако есть огромный нюанс: ключ можно будет активировать во всём СНГ кроме России и Беларуси. В компании объяснили это решением издательства Warner Bros.