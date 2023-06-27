Сына рэпера Гуфа обокрали в Roblox на 50 тыс. рублей

Издание Gazeta.ru обратила внимание, что сын рэпера Алексея «Гуфа» Долматова сообщил о краже в игре Roblox. По словам Сэма, так зовут сына рэпера, у него украли инвентарь на 50 тыс. рублей.

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Как именно Сэм лишился своего инвентаря, неизвестно, но к этому точно причастны мошенники. Мать Сэма Айза попросила всех, кто может помочь вернуть вещи, написать ей в личные сообщения. Мальчик отметил, что при возврате инвентаря будет выплачено вознаграждение.

Roblox давно стала игрой не только для детей. В проекте водится много мошенников, которые нелегальным образом зарабатывают на тайтле деньги.